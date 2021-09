Twee jaar cel voor dealer die inrijdt op de politie

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een man schuldig bevonden aan kwaadwillige verkeersbelemmering, gewapende weerspannigheid en drugsdealen. Hij kreeg twee jaar effectief en moet ook een boete van 8.000 euro betalen.

De man werd op 11 juli onderworpen aan een verkeerscontrole. Hij weigerde echter te stoppen en reed in op het dienstvoertuig van de politie. Daarop werd de achtervolging ingezet, de man pleegde verschillende verkeersinbreuken en kon ook maar nipt enkele aanrijdingen vermijden. Tijdens zijn vlucht gooide hij twee gsm’s en een zwarte sok uit de wagen. Uiteindelijk kon hij worden gevat. De twee telefoons konden worden teruggevonden, de zwarte sok niet. Bij een huiszoeking werden 18 pagina’s met telefoonnummers aangetroffen, verschillende daarvan konden gelinkt worden aan druggebruikers.

De man geeft toe te zijn begonnen met cocaïnehandel uit financiële noodzaak. Hij gebruikt zelf geen drugs maar liep wel al 26 veroordelingen bij de politierechtbank op vier jaar tijd op. Het parket vorderde daarom 37 maanden cel.

“Deze man heeft een laag IQ en leidt aan autismespectrumstoornis”, zei zijn advocate. “Hij is zeer beïnvloedbaar en kwam met de verkeerde mensen in contact waardoor hij is beginnen dealen. Hij heeft schulden door eerdere veroordelingen. Hij heeft nood aan begeleiding, ik vraag dan ook een werkstraf of probatie-uitstel.”

De rechter meende echter dat enkel een effectieve straf een gepast signaal was en veroordeelde de man tot twee jaar cel en 8.000 euro boete.