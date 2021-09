Duits chemieconcern Covestro wil wereldwijd 1.700 banen schrappen, gevolgen voor fabriek in Antwerpen nog niet bekend

Antwerpen - Het Duitse chemieconcern Covestro, dat ook een fabriek heeft in de Antwerpse haven (het voormalige Bayer), wil wereldwijd 1.700 banen schrappen. Dit past in het transformatieplan waarbij gekeken wordt welke activiteiten in de strategie passen en bijdragen aan duurzame groei, zo kondigde de directie van Covestro aan.

Covcestro stelt wereldwijd zo’n 18.000 mensen tewerk, onder wie 6.500 in Duitsland. Deze ontslagronde zou resulteren in ongeveer 1.700 ontslagen tegen 2023, waarvan ruim 900 in Duitsland. “Maar de aantallen zijn absoluut niet in steen gebeiteld”, beklemtoonde een woordvoerder vanop de hoofdzetel. Of er banen zullen verdwijnen in Antwerpen, en hoeveel, is niet bekend.

De huidige Covestro-activiteiten waren vroeger eigendom van Bayer, maar werden in 2015 afgesplitst en verzelfstandigd. Na een zwak coronajaar 2020 trok de activiteit van de beursgenoteerde groep de voorbije maanden weer aan. In de tweede helft van 2021 boekte Covestro een omzet van 7,3 miljard euro en een winst van 842 miljoen euro, vergeleken met een klein verlies in dezelfde periode vorig jaar (min 32 miljoen euro).

De kunststoffen van Covestro worden in tal van producten gebruikt - het zachte schuim bijvoorbeeld in matrassen, autostoelen en sofa’s en het harde schuim als isolatiemateriaal in koelkasten en in huisgevels. Andere stoffen - zogenaamde polycarbonaten - worden gebruikt voor autokoplampen en omhulsels voor mobiele telefoons of laptops. Coatings, waarvoor Covestro de grondstoffen levert, moeten auto’s en meubels krasvast maken.