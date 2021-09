Grondwaterstanden bijna overal in Vlaanderen op normaal tot zeer hoog niveau

De natste zomer sinds de start van de metingen brengt ook positieve gevolgen met zich mee. Zo zijn de freatische grondwaterstanden op 91 procent van de meetplaatsen in Vlaanderen normaal tot zeer hoog voor de tijd van het jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Vlaamse milieumaatschappij die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vrijdag bekendmaakt.

De afgelopen zomer was uitzonderlijk nat, met tussen juni en augustus een gemiddeld neerslagtotaal van 294 mm. In het oosten van Vlaanderen viel wel merkelijk meer water dan in het westen. Die vele neerslag in combinatie met minder verdamping zorgde voor een duidelijke toename van het grondwater.

Daardoor waren op 1 september de grondwaterstanden in 29 procent van de meetpunten hoog en in 37 procent zelfs zeer hoog voor de tijd van het jaar. Nog eens een kwart stond op een normaal peil, terwijl de grondwaterstanden in slechts 5 procent laag en in 4 procent zeer laag zijn voor de tijd van het jaar. Deze meetplaatsen liggen dan ook op locaties waar de grondwatertafel trager reageert op weersomstandigheden.

“Ongetwijfeld zijn de meeste Vlamingen de neerslag van de voorbije maanden meer dan beu. Niet in het minst daar waar het wateroverlast met zich meebracht”, zegt Demir. “De aanhoudende neerslag heeft uiteraard wel positieve gevolgen voor de grondwaterstanden, na jarenlange extreme droge zomers. Toch kunnen we niet ontkennen dat de hoeveelheid neerslag om dit te bereiken enorm was. Dat wil zeggen dat we moeten blijven investeren in de Blue Deal om Vlaanderen weerbaarder te maken zodat de grondwatertafel zich in de toekomst veel sneller kan herstellen.”