Conner Rousseau (Vooruit) roept op tot debat over pensioenen: “Helpt niet om aan de zijlijn te staan roepen”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau roept op om het debat over de pensioenhervorming binnen de regering te voeren. “Het helpt niet om aan de zijlijn te staan roepen. Als we echt iets in beweging willen krijgen, moeten we als serieuze mensen binnen de regering ons werk doen.”

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) gaf vrijdagochtend via de pers een eerste aanzet voor de nakende pensioenhervorming, waarover de regering het dit najaar eens moet worden. Lalieux stelt daarin onder meer voor om het minimumpensioen voor te behouden voor wie minstens tien jaar effectief gewerkt heeft, vervroegd pensioen mogelijk te maken na 42 dienstjaren en om opnieuw een pensioenbonus in te voeren.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau houdt zich voorlopig op de vlakte over de inhoud van het plan, en legt de nadruk op de inhoud van het regeerakkoord. “Onze belangrijkse strijdpunten zijn opgenomen in het regeerakkoord en zullen worden gerealiseerd: het optrekken van de minimumpensioenen naar 1.500 euro en de herinvoering van de pensioenbonus voor wie langer werkt dan een volledige loopbaan. Zo zorgen we ervoor dat werken loont.”

Verder roepen de Vlaamse socialisten op tot sereniteit in het debat. “Voor de verdere pensioenhervomring helpt het niet om aan de zijlijn te staan roepen. Als we echt iets in beweging willen krijgen, moeten we als serieuze mensen binnen de regering ons werk doen”, zegt Rousseau.

“Budgettair niet houdbaar”

Verschillende partijen, ook binnen de regering, uitten eerder op de dag al kritiek op de voorstellen van Lalieux, de liberalen op kop. “Het idee dat kort en minimaal bijdragen aan het systeem altijd voldoende is, is niet ons model”, liet Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert bijvoorbeeld optekenen. “We vinden dat er veel meer ambitie nodig is om onze pensioenen duurzaam, beter en betaalbaar te maken.” MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez riep de minister op haar huiswerk opnieuw te maken. “Deze hervorming is budgettair niet houdbaar en stemt niet overeen met de doelstellingen die de Vivaldi-coalitie heeft vastgelegd”, zei hij.

Elders klonk de kritiek iets gematigder, al zijn ook CD&V en Groen niet onverdeeld positief. Zo stelde CD&V-vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem zich vragen bij de betaalbaarheid van de plannen. “Om het pensioensysteem echt te verbeteren, is meer nodig dan wat op tafel ligt.” Groen-vicepremier Petra De Sutter had het dan weer over een “evenwichtig” plan, maar “over de betaalbaarheid zal onderhandeld moeten worden”, benadrukte ook zij.

Het kernkabinet van vrijdagochtend, met premier Alexander De Croo en zijn vicepremiers, is intussen afgelopen. Daar is afgesproken dat het nu van belang is dat de inhoudelijke discussie “grondig” en “sereen” kan verlopen, zegt de woordvoerder van de premier. “Het gaat slechts om een voorstel van één minister dat nu grondig moet worden bekeken en besproken in de schoot van de regering.” De besprekingen maken sowieso geen deel uit van de gesprekken over de begroting van volgend jaar. De begroting van 2022 moet half oktober al worden ingediend bij de Europese Commissie.