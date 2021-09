Club Brugge-trainer Philippe Clement stapt met een jaar vertraging in het huwelijksbootje

Philippe Clement (47) is sinds vrijdag officieel gehuwd. De trainer van Club Brugge stapte namelijk in het huwelijksbootje met Isabelle Bauwmans (47).

Bijna een decennium is Isabelle Bauwmans beter bekend als mevrouw Clement. Al was ze dat tot vandaag nog niet officieel, want de trouw met Clement werd door corona een jaar uitgesteld.

De twee zagen elkaar voor het eerst bij Waasland-Beveren, waar van beiden een zoon voetbalde. Hoewel Bauwmans op de sportdienst van Sint-Niklaas werkt en eigenlijk best sportief is, kende ze voor de komst van Philippe in haar leven amper iets van voetbal.