Spanje voert wet in om bezoekrecht aan kinderen af te nemen na gendergerelateerd geweld

Ouders die in Spanje veroordeeld worden voor gendergerelateerd geweld, zullen het bezoekrecht voor hun minderjarige kinderen verliezen. De maatregel, die eerder al door de Spaanse regering was aangekondigd, is vrijdag in werking getreden.

De rechter zal voortaan het bezoekrecht kunnen intrekken of weigeren wanneer de ouder, die gescheiden leeft en niet de voogdij heeft over zijn of haar kinderen, schuldig werd bevonden aan doding, poging tot doding, geweld of misbruik van de partner of de kinderen. Daarvoor moeten er wel “gegronde aanwijzingen zijn van huiselijk geweld of geweld op grond van geslacht”, zo staat in de wet.

Het bezoekrecht kan wel nog altijd worden toegekend wanneer dat in het belang is van het kind.

De nieuwe wet was begin juni al gepubliceerd, maar is pas sinds vrijdag van kracht. Spanje is een pionier in de strijd tegen gendergerelateerd geweld. Het was in 2004 het eerste Europese land dat een wet goedkeurde die het geslacht van het slachtoffer in aanmerking deed komen als verzwarende omstandigheid bij geweldzaken.