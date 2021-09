“Gevaarlijke” vlooienbanden voor katten en honden in omloop: webwinkels verkopen namaakproduct van populair merk

Een namaakversie van de Seresto® halsband voor katten en honden wordt momenteel verkocht via Nederlandse webwinkels. Het federaal geneesmiddelenagentschap FAGG waarschuwt voor gezondheidsrisico’s voor je huisdieren.

Het gaat om webwinkels die in Nederland zijn gevestigd en het voorschriftplichtig diergeneesmiddel te koop aanbieden. Na bestelling en betaling worden vanuit China namaakproducten geleverd met een geur van citronella terwijl de legale geneesmiddelen geurloos zijn. De namaak komt voor bij alle verpakkingsvormen van Seresto®.

“Het gaat om internetverdelers die in het buitenland zijn gevestigd. Deze webwinkels mogen volgens de Belgische wetgeving geen diergeneesmiddelen leveren aan Belgische klanten wat ze wel doen. In het legale distributiecircuit, apotheek en dierenarts, komen deze namaakgeneesmiddelen niet voor”, klinkt het bij het FAGG.

Geen controle

Geneesmiddelen die via het internet worden verkocht buiten het legale circuit zijn niet onderworpen aan controles door de bevoegde instanties en gezondheidszorgbeoefenaars. Daardoor kunnen de echtheid, hun kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid en ook het gepaste gebruik ervan niet worden gegarandeerd. Gebruik van namaakgeneesmiddelen kan gezondheidsrisico’s inhouden.

Seresto® is een vergund voorschriftplichtig diergeneesmiddel voor de behandeling en preventie van vlooien en een afwerende werking tegen teken op basis van de actieve stoffen imidacloprid en flumethrine. Er bestaan verschillende doseringen in functie van de diersoort en gewicht van het te behandelen dier.

Het FAGG herhaalt om alle geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik te kopen via de legale verdelers van geneesmiddelen in België en herinnert er aan dat het in België is verboden is om voorschriftplichtige geneesmiddelen via het internet te verhandelen.