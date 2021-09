Pedofiel mailt per ongeluk kinderporno naar bedrijf en riskeert nu celstraf: “De beklaagde is onverbeterlijk en minimaliseert de feiten”

Oostende - Een 63-jarige Oostendenaar riskeert in de Brugse rechtbank 37 maanden effectieve celstraf voor het bezit en de verspreiding van kinderpornografie.

De bal ging aan het rollen toen het Brugse gerecht via het federaal parket informatie in handen kreeg dat R.S. tussen 2015 en 2018 kinderporno gedownload had. In november 2019 stemde de man in met een huiszoeking en daarbij werden onder meer ringmappen en digitale gegevensdragers met kinderporno in beslag genomen.

De man beweerde dat hij sindsdien niet meer naar kinderporno keek, maar dat bleek een leugen. Op 13 april maakte een vrouw uit Eeklo namelijk melding van een e-mail die ze van R.S. had ontvangen. In plaats van energiefacturen - de vrouw werkt voor een zonnepanelenbedrijf - stak in de bijlage van de mail een kinderpornografische foto.

Speed

“Bij een tweede huiszoeking namen we twee gsm’s in beslag met ruim 2.300 kinderpornografische foto’s”, stelde procureur Lode Vandaele. “De beklaagde is onverbeterlijk en minimaliseert de feiten. Het zijn nochtans mensen zoals hij die de kinderpornoproductie in stand houden en zo onrechtstreeks meewerken aan kindermisbruik.”

Omdat S. in 1988 al eens vijf jaar cel kreeg opgelegd kan hij geen probatievoorwaarden meer krijgen. Volgens zijn advocaat keek hij naar kinderporno onder invloed van speed. “De drugs brachten hem in een trance waarbij hij gefixeerd raakte op kinderporno”, pleitte ze. “Die mail was een ongelukje.” R.S., die sinds 22 april in de cel zit, benadrukte dat hij in behandeling wil. “Ik wil ook geen internet meer”, stelde hij. De uitspraak volgt op 7 oktober.