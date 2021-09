Bijna 500 mensen opgepakt bij protesten van Extinction Rebellion in Londen

Bij het dagenlange protest van de klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft de Londense politie in totaal 480 mensen opgepakt. Dat heeft politieofficier Matt Twist vrijdag meegedeeld aan Times Radio.

Er zijn zowat 2.000 agenten ingezet om de demonstraties op verschillende plaatsen in de Britse hoofdstad in goede banen te leiden. De politiemensen hebben snel gehandeld zodra de acties “ernstige hinder” veroorzaakten voor de Londenaren, zo klinkt het. Twist zegt dat er onder meer 81 mensen werden “verwijderd” die zich aan gebouwen of andere structuren hadden vastgekleefd en 52 die zich hadden vastgeketend. Er werden ook 31 mensen van hoogtes naar beneden gehaald.

De activisten hadden in een periode van twee weken herhaaldelijk straten, kruispunten en bruggen in het centrum van de Britse hoofdstad geblokkeerd. Onder de slogan “Impossible Rebellion” (onmogelijke opstand) wilden ze een debat over klimaatverandering op gang brengen.

Twist ontkent dat de agenten te hard zouden hebben opgetreden tegen de demonstranten. Het recht van Extinction Rebellion om te protesteren moest worden afgewogen tegen het recht op werk en bewegingsvrijheid van de Londenaren, zo beklemtoont hij. “Wanneer er sprake was van hinder die zowel zeer ernstig als volstrekt onredelijk was, hebben wij moeten ingrijpen en arrestaties verricht”, zegt Twist.

Foto: AP