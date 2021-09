Italië levert verdachte in zaak van overleden Vietnamezen in koelwagen over aan Britse gerecht

In de zaak van de 39 Vietnamese migranten die stierven in een koelwagen in het Engelse graafschap Essex, heeft Italië donderdag een van de verdachten overgeleverd aan het Britse gerecht.

De 27-jarige Dragos Stefan Damian, die de Roemeense nationaliteit heeft, werd op 10 juni opgepakt in de buurt van Milaan. Hij zal zich voor de rechtbank in Colchester (Essex) moeten verantwoorden voor samenzwering om illegale immigratie te bevorderen en het aanmoedigen of helpen bij het plegen van een strafbare feit.

Op 23 oktober 2019 werden in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex, 39 levenloze lichamen ontdekt in een koelwagen die vanuit Zeebrugge naar Groot-Brittannië was verscheept. Bij de 39 Vietnamese slachtoffers bevonden zich ook twee vijftienjarige jongens.

De Roemeense verdachte zou de vrachtwagen hebben geleverd waarmee de migranten naar Engeland werden vervoerd, zo had de Italiaanse politie eerder al meegedeeld.