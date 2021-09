Kernkabinet raakt het nog niet eens over verlenging steunmaatregelen door coronacrisis

Het kernkabinet is het vrijdag nog niet eens geraakt over de eventuele verlenging van de steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis. De beslissing werd uitgesteld naar volgende week, vernam Belga uit goeie bron.

Verschillende socio-economische steunmaatregelen die naar aanleiding van de coronacrisis zijn genomen lopen eind september af. Het gaat dan onder meer om het overbruggingsrecht, de tijdelijke werkloosheid en de tijdelijke bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Het kernkabinet, waarin de premier vergadert met zijn vicepremiers, zou vrijdag beslissen over de verlenging van die maatregelen, maar dat agendapunt werd uitgesteld naar volgende week.

Volgens een aantal bronnen zijn er nog een aantal preciseringen nodig over de kostprijs van bepaalde maatregelen. Daarnaast is er nog wat tijd nodig om de steun- en compensatiemaatregelen voor de slachtoffers van de overstromingen van midden juli te bekijken, klinkt het ook nog in regeringskringen.

Elders valt te horen dat het om een puur politieke blokkade gaat. De Franstalige ministers zouden de maatregelen willen verlengen, terwijl de Nederlandstalige ministers daar niet voor gewonnen zijn.

De federale regering heeft in elk geval “de sterke wil om het economisch herstel na corona en de economische transitie goed te omkaderen zodat er een positieve dynamiek op gang komt die groei, ondernemerschap en jobcreatie stimuleert”, viel vrijdagmiddag vlak na afloop van de vergadering van het kernkabinet te horen bij een woordvoerder van de premier. “Ook daar zal de komende weken en maanden op een systematische en gestructureerde manier aan gewerkt worden.”