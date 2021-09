Twintiger gaat door het lint en probeert politieman te verdrinken in gracht

Blankenberge - Een 23-jarige man probeerde woensdagnacht een politie-inspecteur te verdrinken in een gracht in Blankenberge. De twintiger had daarvoor al een vuistslag en een elleboogstoot uitgedeeld aan een andere agent. Hij werd aangehouden op verdenking van poging tot doodslag.

De politiepatrouille van de zone Blankenberge/Zuienkerke was woensdagnacht omstreeks 1 uur op pad. Een groepje voetgangers sprak hen langs de A. Ruzettelaan in Blankenberge aan. Zij meldden dat een jongeman verderop ruzie zocht met een groepje op straat. De twintiger was op de terugweg van een zomerbar en de patrouille zag hoe hij agressief was naar een andere passant.

De agenten wilden tussenbeide komen, maar toen ze de jongeman wilden overmeesteren, verzette hij zich hevig. Hij gaf een vuistslag en een elleboogstoot aan een van de politie-inspecteurs. Hij kon zich losmaken en sprong in een gracht. Daar dreigde hij ermee om zichzelf te verdrinken. De agenten proberen dat te vermijden en wilden de jongeman uit de gracht halen.

Poging tot doodslag

Een van hen sprong daarom in de gracht, maar de twintiger liet zich niet helpen. Hij duwde de inspecteur zelfs met zijn hoofd onder water. Zijn collega moest komen helpen om hem uiteindelijk te kunnen overmeesteren en arresteren. De twee inspecteurs zijn door de feiten in kwestie arbeidsongeschikt.

De verdachte werd vrijdag voor de onderzoeksrechter geleid. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en slagen aan de politie. Daarnaast zal hij zich later wellicht ook voor weerspannigheid moeten verantwoorden. De onderzoeksrechter besloot alvast om hem aan te houden. De twintiger zal dinsdag voor de eerste keer voor de raadkamer verschijnen. Die zal dan beslissen of hij een maand langer in voorhechtenis blijft of niet.