Braziliaanse stad São Paulo behaalt opmerkelijke vaccinatiegraad: 104 procent

De Braziliaanse grootstad São Paulo heeft met zijn vaccinatiecampagne tegen het coronavirus een opmerkelijke mijlpaal bereikt. De stad is er namelijk in geslaagd om meer dan 100 procent van de volwassenen een eerste prik toe te dienen. Dat blijkt uit de vaccinatiemeter van het Gezondheidssecretariaat van São Paulo.

De “Vacinômetro”, die dagelijks bijhoudt hoeveel mensen een vaccin hebben gekregen, geeft vrijdag aan dat 9.628.888 volwassenen minstens één keer zijn ingeënt met een coronavaccin. Rekening houdend met de 9.230.227 volwassen inwoners in de metropool, komt dat dus neer op een vaccinatiegraad van 104,3 procent.

Nuances

Het gezondheidssecretariaat brengt in een persbericht wel enkele nuances aan om dat opmerkelijke cijfer te verklaren. Zo is het aantal inwoners van de grootste stad van Zuid-Amerika gebaseerd op een schatting. De meest recente volkstelling vond plaats in 2010.

Bovendien heeft São Paulo ook inwoners van andere steden gevaccineerd. Zij werden eveneens meegenomen in de statistieken.

Grote kloof

Sinds het begin van de Braziliaanse vaccinatiecampagne in januari, zijn in totaal al 193 miljoen vaccins gezet. Er is wel een grote kloof tussen de eerste en de tweede dosis. Zowat 64 procent van de volwassen Brazilianen heeft een eerste prik gekregen, maar slechts 30 procent is volledig gevaccineerd. De vaccinatiecampagne moest ook verschillende keren worden opgeschort omdat er onvoldoende doses beschikbaar waren.