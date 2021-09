Privacycommissie wil tekst en uitleg over “kliklijn voor linkse praatjes”

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), beter bekend als de Privacycommissie, heeft een brief gestuurd naar Vlaams Belang Jongeren (VBJ) met de vraag om uitleg over de ‘kliklijn’ voor ‘linkse praatjes’ van leerkrachten die zopas werd opgericht.

“Inlichtingen over de politieke oriëntatie van een persoon zijn bijzondere gegevens die in principe niet mogen worden verzameld”, zegt GBA-voorzitter David Stevens in een persbericht. VBJ zal nu meer uitleg moeten geven over de actie. “We kunnen zware sancties opleggen”, zegt inspecteur-generaal Peter Van den Eynde van de Geschillencommissie. “Niet alleen de initiatiefnemers, ook leerlingen die docenten registreren kunnen aansprakelijk worden gesteld.”

Eerder deze week had ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken al uitgehaald naar linkse leerkrachten.

