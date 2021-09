Waar kan je een prik krijgen wanneer vaccinatiecentra sluiten? En wat met de derde prik? Zo staat het met de vaccinatiecampagne

Momenteel kregen al meer dan 5,2 miljoen Vlamingen een eerste of tweede prik van een coronavaccin. Zo’n 76 procent is al volledig gevaccineerd. Dat zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat vrijdag een stand van zaken gaf van de vaccinatiecampagne in ons land. Op 15 oktober zullen alle vaccinatiecentra dan ook definitief de deuren sluiten. Maar wat met wie dan nog een prik moet krijgen? En wie komt in aanmerking voor een ‘boosterprik’?

Hoe zit het met de laatste vaccinatiecijfers?

Volgens de Vlaamse vaccinatieteller kregen al 5.271.661 Vlamingen een prik. Bij ruim 76 procent zijn al twee prikken gezet. Van het totaal aantal gevaccineerde Vlamingen is 91 procent ouder dan achttien. Van de twaalf- tot zeventienjarigen kreeg al 80 procent een eerste prik.

“Er is afgelopen zomer een serieuze inhaalbeweging geweest op het gebied van vaccinaties”, zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke daarover. “Het was een belangrijke inspanning. Deze inspanning liet ons ook toe om 1 september op een zo normaal mogelijke manier te starten.” Nog volgens de minister staat ons land qua vaccinatiegraad aan de top: Vlaanderen staat, na Malta, op de tweede plaats in Europa, België op de vijfde. Het gaat dan over volledige vaccinatie.

Foto: Agentschap Zorg en Gezondheid

In totaal zijn in heel België al 8.437.600 mensen minstens een keer gevaccineerd. De vaccinatiegraad in de hoofdstad is echter een pak lager dan die in de rest van het land: 634.000 mensen kregen daar al een eerste prik, dat is 65 procent van de inwoners. In Vlaanderen gaat het om 92 procent van de inwoners, in Wallonië gaat het om 80 procent.

De hoofdstad heeft een lagere vaccinatiegraad, maar hoe zit het met de andere gemeentes?

Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid is er reeds in 279 gemeenten sprake van een volledige vacciantiegraad boven de 70 procent, waarvan 160 gemeenten zelfs boven de 80 procent. Tien Vlaamse gemeentes doen het minder goed. Het gaat zoals verwacht om heel wat Brusselse randgemeentes (Grimbergen, Asse, Kraainem, Zaventem, Sint-Pieters-Leeuw, Wemmel, Vilvoorde en Drogenbos). Opvallend: ook Antwerpen en Machelen staan bij de tien gemeentes waar minder dan 70 procent van de inwoners al twee prikken kreeg.

Hoeveel vaccins worden er nog dagelijks gezet?

De volumes dalen gestaag. Zo staan er tijdens de week van 6 september nog 61.697 prikken op de planning, de week nadien zakt dat cijfer naar 39.398. Indien vaccinatiecentra op het einde van de dag met overschotten kampen, wordt in de eerste plaats gekeken naar de 12-plussers en de twijfelaars.

Foto: Agentschap Zorg en Gezondheid

Op 15 oktober sluiten de laatste vaccinatiecentra definitief hun deuren. Wat moeten mensen doen die dan nog een (tweede) prik moeten krijgen?

Concreet zullen een à twee apotheek-hubs opgericht worden per eerstelijnszone. Op die locatie zullen de vaccins worden afgeleverd en door de apothekers worden klaargemaakt. Huisartsen en verpleegkundigen kunnen die daar dan ophalen om prikken toe te dienen. Wie na 15 oktober nog een prik wil laten zetten, zal zich dus naar de huisarts moeten begeven, bevestigt Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Wie heeft na 15 oktober nog geen prik gehad?

De groep burgers die zich nog niet heeft laten vaccineren, wordt steeds kleiner. Het zal dus vooral gaan om mensen die eerst twijfelden, zich bedacht hebben en alsnog een prik willen, om kinderen die pas na 15 oktober twaalf jaar worden en om buitenlandse studenten.

Hoe zit het met die derde prik, de zogenaamde boosterprik? Wie komt daarvoor in aanmerking?

Vanaf 10 september zullen de eerste uitnodigingen voor mensen die in aanmerking komen voor een boosterdosis de deur uit gaan. Dat zullen vooral patiënten met aangeboren afweerstoornissen zijn, mensen met chronische nierdialyse en bepaalde HIV- en bloedkankerpatiënten. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid zou het om zo’n 250.000 tot 280.000 mensen gaan. Al kan dat aantal nog oplopen: de lijsten zijn momenteel volop in opmaak en kunnen vanaf 13 september nog aangevuld worden door huisartsen.

Mensen die in aanmerking komen voor de zogenaamde boosterprik, kunnen dat (ten laatste) vanaf 20 september te weten komen. Wie wordt uitgenodigd, kan dit zien via www.myhealthviewer.be.