Deze week al drie zware ongevallen aan wegenwerken: de gevaarlijkste verkeerspunten dit najaar

“We hebben alles gedaan wat mogelijk is wat signalisatie betreft”, zegt het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) na het derde zware ongeval deze week aan de wegenwerken langs de E403 in Ardooie. De federale politie roept chauffeurs op om extra voorzichtig te zijn en de snelheid aan te passen op plaatsen waar dit najaar gewerkt wordt.

De vakantie is voorbij, dat betekent ook dat er op tal van plaatsen kleine en grote werven worden (her)opgestart langs snelwegen. Met vaak verkeershinder tot gevolg. En, helaas ook ongevallen. Zoals in het West-Vlaamse Ardooie. Daar zijn de werken op de E403 pas gestart en deden zich al drie zware ongevallen voor. Eentje met dodelijke afloop.

“Uiteraard zitten we daar erg mee verveeld. Maar we hebben alles gedaan wat mogelijk is wat signalisatie betreft. Meer dan wettelijk voorgeschreven”, zegt Dirk Vanhuysse van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer.

LEES OOK. Chauffeur bestelwagen overleden bij kop-staartaanrijding aan werken op E403

Op 10 kilometer van de werf staat al een werfkar die waarschuwt voor de wegenwerken. Er is ook een graduele snelheidsafbouw. Van 120 naar 90, 70 en 50, en dan nog eens drie tekstkarren aan de werfzone zelf. Toch rijden sommigen er nog te snel of zijn onvoldoende alert.

De federale politie zal er in de komende dagen snelheidscontroles houden in de hoop chauffeurs te doen beseffen dat de snelheidsbeperking er absoluut noodzakelijk is.

LEES OOK. Twee dagen na dodelijk ongeval opnieuw zware crash aan werken E403: grote ravage en vijf gewonden (+)

“Dat is het geval bij alle werven. Voor de veiligheid van de wegenwerkers, maar ook van alle automobilisten die er passeren”, klinkt het.

Dit zijn de snelwegen waar je dit najaar wegenwerken passeert en waar je extra voorzichtig moet zijn. De federale politie waarschuwt dat ze de snelheid zullen controleren in de werfzones.

ANTWERPEN

Dankzij de Oosterweel zal het verkeer tussen stad, haven en rand in de toekomst vlotter moeten verlopen. Maar eerst moet je werken en zware hinder trotseren op de R1, de Ring van Antwerpen, en de aansluiting op de E17 en de E34. Wie kan, blijft best weg uit die omgeving, al belooft men de hinder te zullen beperken.

Op de A12 ter hoogte van Ekeren, in de richting van Nederland, worden in september bijkomende geluidsschermen geplaatst. Dat zal lokaal voor hinder zorgen in september.

Langs de E313 in Wommelgem worden in september drie bruggen gerenoveerd, zegt het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer.

OOST-VLAANDEREN

Op de R4 ter hoogte van Eurosiloin Gent wordt het kruispunt heraangelegd. De werken duren nog tot de zomer van 2022. Er staan tijdelijke verkeerslichten. Vooral in de spitsuren zorgt het voor hinder.

Op de E17 ter hoogte van Gentbrugge, in de richting van Antwerpen, wordt het viaduct gesaneerd. De werken zouden eind november klaar moeten zijn.

In Aalter, op de E40, worden dit najaar geluidsschermen geplaatst.

WEST-VLAANDEREN

In september en oktober voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer renovatie- en onderhoudswerken aan de spoorwegbrug langs de E403 tussen Ardooie en Lichtervelde.

Op de N31 ter hoogte van Brugge worden in september en oktober onderhoudswerken uitgevoerd aan de tunnel.

Op de E17 ter hoogte van Waregem wordt het snelwegcomplex heraangelegd dit najaar

VLAAMS-BRABANT

Vlaams-Brabant telt dit najaar de meeste werven langs snelwegen.

Op de E314 tussen Wilsele en Aarschot is de aanleg van een spitsstrook en het plaatsen van geluidsschermen al sinds het voorjaar bezig. De werken zullen ook dit najaar voor hinder zorgen. Er zijn versmalde rijstroken aangebracht en de snelheid is er beperkt.

Op E40 in Heverlee wordt de brug nog altijd gesaneerd. Die werken zijn al een tijd aan de gang en duren nog zeker de rest van het jaar.

In Halle, ter hoogte van de A8, wordt een voetgangersbrug gebouwd. De werken zullen maar een korte tijd duren.

Langs de Brusselse Ring, ter hoogte van Zaventem, wordt een fietsbrug gebouwd. De werken starten binnenkort.

En ter hoogte van de Henneaulaan in Zaventem wordt de verkeersinfrastructuur heraangelegd. Hier wordt aanzienlijke hinder verwacht.

Langs diezelfde Ring wordt ter hoogte van Hoeilaart gewerkt aan de fietstunnel onder de Welriekende Dreef.

Ook wordt er hinder verwacht door de renovatiewerken aan de Leonardtunnel.

LIMBURG

In Limburg worden dit najaar geen grote werven opgestart, zo blijkt uit het overzicht van het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer. In Boorsem, deelgemeente van Maasmechelen, werd het viaduct langs de E314 normaal gezien dit najaar gerenoveerd. “Maar die werken zijn tot nader order uitgesteld”, klinkt het.