Basketbalster Ann Wauters over Eddy Demarez: “Ontslag eisen is niet aan ons, iedereen verdient 2e kans”

Donderdagavond was basketbalster Ann Wauters te gast in ‘De ideale wereld’. Daar blikte ze samen met presentator Jan Jaap van der Wal terug op de hetze rond Sporza-journalist Eddy Demarez. Hij maakte na een uitzending van de Olympische Spelen enkele opmerkingen over het uiterlijk en de geaardheid van de Belgian Cats.

De Belgische basketbalbond en de vrouwenploeg vroegen daarop het ontslag van de commentator. Bij ‘De ideale wereld’ reageerde de aanvoerster van het team voor het eerst op die stap. “Ik denk dat die beslissing een beetje in the heat of the moment is uitgesproken. Met de tijd denk ik dat we daar niet meer allemaal volledig achter staan.”