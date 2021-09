Goed nieuws voor de voetbalfans: Bezoekende supporters vanaf 10 september terug toegelaten in Jupiler Pro League

Vanaf 10 september zal het voor onze clubs opnieuw mogelijk zijn om weer bezoekende supporters toe te laten in het stadion. De Pro League werkt nauw samen met clubs, federaties en overheidsinstanties om de terugkeer van bezoekende supporters op een veilige manier te laten verlopen.

Dankzij de grote inzet van onze clubs en hun supporters hebben we de afgelopen weken opnieuw een optimale voetbalbeleving kunnen bieden. 552 dagen nadat de laatste wedstrijd met uitfans in onze profcompetities werd gespeeld, kunnen we daardoor vanaf 10 september opnieuw bezoekende fans verwelkomen in onze stadions.

“Wij zijn blij dat onze clubs eindelijk zullen kunnen rekenen op de steun van hun meest trouwe supporters, ook op verplaatsing. We moeten onze clubs en de fans die nu al wedstrijden konden bijwonen, bedanken. Hun inspanningen zorgen ervoor dat we nu al bezoekende supporters kunnen toelaten. We hebben er vertrouwen in dat de clubs ook deze stap goed zullen organiseren. Eindelijk is iedereen terug!”, bevestigt Pierre François, CEO van de Pro League.

Om ervoor te zorgen dat ook deze volgende stap in goede banen geleid kan worden, gelden enkele voorwaarden. Er geldt voor alle wedstrijden een verplichte combiregeling voor de uitsupporters. Dit betekent dat ze zich enkel naar het stadion kunnen verplaatsen via een erkende supportersclub en bus. Hun Covid Safe Ticket zal gecontroleerd worden bij het opstappen op de bus en bij aankomst aan het stadion.

Het inzetten van ordediensten is van essentieel belang om de wedstrijden veilig te kunnen organiseren. Wedstrijden met bezoekende supporters kunnen dus enkel georganiseerd worden na goedkeuring van de lokale autoriteiten.

KMSK Deinze – Royal Excel Mouscron & Club Brugge – KV Oostende worden zo op vrijdag 10 september mogelijks de eerste wedstrijden met uitsupporters sinds lang.