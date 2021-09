De Afghaanse atlete die ondanks alles toch haar weg vond naar de Paralympische Spelen

Zakia Khudadadi kwam donderdag in actie op de Paralympische Spelen in Tokio. De Taekwondoka is de eerste Afghaanse atlete op het toernooi sinds 2004. Nadat de taliban Kaboel bezetten leek haar deelname een verloren zaak, maar dankzij een internationale inspanning slaagde ze erin Tokio te bereiken.

Zakia Khudadadi (K44) - de tweede Afghaanse vrouw ooit op de Paralympische Spelen - verliet donderdag bedachtzaam de Makuhari Messe Arena in Chiba nabij Tokio. Door de recente overname van haar land door de taliban had ze het grootste internationale parasportevenement op een haar na gemist.

Dat ze uiteindelijk kon deelnemen, betekende al een overwinning. Door de chaos op de luchthaven van Kabul slaagde ze er niet in haar geplande vlucht naar Tokio te nemen. Khudadadi moest zich voor de taliban verschuilen in het huis van verre familie in Kaboel.

Ten einde raad riep ze in een video de hulp in van de internationale gemeenschap. “Ik wil niet dat mijn strijd en harde werk op niets uitdraaien”, zei ze. Haar oproep viel niet in dovemansoren. Ze kwam samen met de andere Afghaanse para-atleet die zich voor de Spelen had geplaatst, Hossain Rasouli, op een Spaanse evacuatielijst te staan.

Na een gevaarlijke en uitputtende zoektocht op de luchthaven van Kaboel kon de Afghaanse paralympische delegatie mee met een Australisch vliegtuig. Khudadadi en Rasouli vlogen door naar Frankrijk, verbleven een week aan een Frans topsportinstituut en landden ten slotte op 28 augustus in Tokio.

De Afghaanse paralympiërs Hossain Rasouli (eerste van links) en Zakia Khudadadi (tweede van rechts) slaagden erin de juiste troepen op de luchthaven van Kaboel te bereiken en werden succesvol geëvacueerd. Foto: rr

Daar kwam Khudadadi donderdagochtend in actie. Ze bleek niet opgewassen tegen haar eerste tegenstander, en ook bij de eerste herkansing beet ze in het stof. Niet het einde waar de 22-jarige atlete, die zich op haar 18de al liet opmerken toen ze het eerste Afrikaanse para-taekwondotornooi in Egypte won, van gedroomd moet hebben.

Een reactie komt er voorlopig niet: met het oog op de veiligheid spreekt de Afghaanse delegatie niet met de media tijdens de Spelen. Kort na haar selectie vertelde Khudadadi de organisatie dit: “Ik wil er gewoon bij zijn, samen met andere atleten van over de wereld, en mijn best doen. Het is een kans om mijn kunnen te tonen. Ik zal zo trots zijn wanneer ik tussen al die grote atleten sta.”

Foto: Reuters

Khudadadi raakte geïnspireerd door de succesvolle Afghaanse taekwondoka Rohullah Nikpai, die in 2008 als eerste Afghaanse atleet ooit een Olympische medaille haalde. “Ik herinner me heel goed hoe ik als jong meisje gefascineerd toekeek hoe Nikpai de ene na de andere medaille opstapelde voor Afghanistan”, vertelde ze de organisatie.

In de Afghaanse provincie Herat waar ze is opgegroeid, bleef de taliban een grote invloed hebben, ook terwijl de Amerikanen er voet aan de grond hadden. Bij een sportclub kon ze als meisje moeilijk terecht. Ze trainde vooral thuis, in de achtertuin. “Ik ben heel dankbaar dat mijn familie me altijd heeft gesteund.”

Foto: AFP

Wat de Afghaanse atleten verder van plan zijn, is niet geweten. Alison Battisson van de ngo Human Rights for All, die betrokken was bij de evacuatie, vertelde persagentschap Reuters dat Australië hen een humanitair visum had uitgereikt. Mogelijk zullen ze daar verder hun sport beoefenen.