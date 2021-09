Zowat 40.000 gebouwen door noodweer getroffen in Wallonië

Wallonië heeft ongeveer 40.000 gebouwen geteld die door de overstromingen van juli zijn beschadigd, waarvan 24.000 in de zwaarst getroffen gemeenten. Dit heeft de Waalse minister van Huisvesting en Lokale Besturen, Christophe Collignon, vrijdag in Hoei gezegd.

Hij gaf een voorlopige balans van de toestand in Wallonië. Volgens de minister had het noodweer een impact in 209 gemeenten, waarvan 36 gemeenten het heel hard te verduren kregen. “We tellen ongeveer 40.000 gebouwen die door het noodweer getroffen zijn, waarvan 24.000 gebouwen in de 36 zwaarst getroffen gemeenten.”

Collignon zei dat moeilijk te tellen was hoeveel mensen elders gehuisvest moeten worden. Tot dusver vonden 290 gezinnen een oplossing en de huisvestingsmaatschappijen blijven onderdak zoeken. “Veertig miljoen is vrijgemaakt om de vastgoedmarkt af te zoeken en een beroep te doen op een sociaal vastgoedagentschap ten aanzien van eigenaars van onbewoonde panden. Met die maatregel zouden 250 nieuwe woningen” ter beschikking komen.

Containerwoningen

Andere initiatieven worden voortgezet, zoals de plaatsing van modulaire woningen (bijvoorbeeld containerwoningen) en de financiering van het bewoonbaar maken van verdiepingen boven winkels. Op het platform entraide.logement.wallonie.be.worden vraag en aanbod voor huisvesting samengebracht.

De huisvestingsmaatschappij Meuse Condroz Logement (MCL) lichtte vrijdag in Hoei de hulp toe die ze tot nu toe aan de slachtoffers van de overstromingen gaf. Hoewel geen enkel pand van de maatschappij beschadigd werd, helpt ze bij het vinden van nieuwe onderkomens voor slachtoffers, zei directeur Michel Delhalle.

Negen gezinnen werden ondergebracht in appartementen of huizen en negen andere woningen worden ter beschikking gesteld in Hoei, Wanze en Engis. Zo kreeg Sylvie uit Hamoir met haar vier kinderen onderdak in Wanze. “Ons huis stond aan de oever van de Ourthe en ik heb het water zien stijgen. (...) Nu is het onbewoonbaar en ik wil er niet meer terugkeren na wat we daar meegemaakt hebben”, zei ze.