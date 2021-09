Talibanstrijders claimen overwinning op Panjshirvallei: is Afghanistan nu volledig in handen van taliban?

De Pansjhirvallei was een van de weinige zones in Afghanistan die nog niet in handen was geraakt van de taliban Foto: AFP

De taliban vieren feest in Kabul nadat ze naar eigen zeggen de Pansjhirvallei hebben veroverd. Er zijn feestelijke geweerschoten te horen in de Afghaanse hoofdstad. Dat meldt persagentschap Reuters. Panjshir was de enige regio die nog niet in handen was van de radicaalislamitische groep.

De Pansjhirvallei, ten noordoosten van Kaboel, was lange tijd de enige zone in Afghanistan die nog niet in handen was geraakt van de taliban. De andere 33 provincies van het land waren wel al veroverd. Dat komt onder meer door de geografische positie van de provincie, die ingesloten is door bergen en daardoor relatief makkelijk te verdedigen. Panjshir bleef de afgelopen maanden dan ook al bij al gespaard van aanvallen door de taliban. Nu zou de radicaalislamitische groep de strijd in de regio toch gewonnen hebben.

“Bij de gratie van Allah de Almachtige hebben we de controle over heel Afghanistan. De onruststokers hebben we verslagen en Panjshir staat nu onder ons bevel”, zei een Taliban-commandant.

Panjshir wil de taliban niet erkennen als de legitieme leiders van het land Foto: AFP

Verzetsleider ontkent

De berichten zijn echter nog niet officieel bevestigd. Zo vertelde voormalig vice-president Amrullah Saleh, een van de leiders van de oppositie, aan televisiezender Tolo News dat de berichten dat hij het land was ontvlucht leugens zijn. “Wij gaan ons niet overgeven, wij verzetten ons voor Afghanistan”, zegt hij volgens BBC. Ook de woordvoerder van het Nationaal Verzetsfront (NRF), Ali Nazari, heeft intussen de berichten ontkend. Hij zei dat de rebellen de taliban wél hebben teruggedreven.

Een andere mogelijke reden voor de geweerschoten in Kaboel is de eventuele aankomst van de taliban-leider Abdul Ghani Baradar in de hoofdstad of medeoprichter Mullah Baradar die benoemd wordt tot staatshoofd.

Panjshir was de thuisprovincie van Ahmad Shah Massoud, een verzetsstrijder tegen de taliban die in 2001 werd vermoord in opdracht van terreurgroep al-Qaeda. Abdullah Abdullah was één van zijn naaste bondgenoten.