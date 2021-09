Langverwachte confrontatie met 3M-bonzen eindigt in frustratie: “Denk dat iedereen hier heel boos aan het worden is”

Twee 3M-bonzen waren speciaal overgekomen vanuit de Amerikaanse hoofdzetel. De directeur Europa was er ook, in het Vlaams Parlement. Om aldaar door de Onderzoekscommissie PFOS geroosterd te worden over de chemische vervuiling in Zwijndrecht. Het werd een kale reis. De bonzen bougeerden niet. “Op die vraag kan ik geen antwoord geven”, tot in den treure.