Prinses Astrid breekt ruggenwervel

Bij een fysieke inspanning heeft prinses Astrid een ruggenwervel gebroken. Daardoor zal ze de activiteiten in haar agenda de komende weken moeten uitstellen. Dat meldt het paleis vrijdag.

Wat er precies gebeurd is met de jongere zus van koning Filip, is niet duidelijk. Er zijn geen verdere details bekend. Wel staat vast dat het een pechweek is voor het Belgische koningshuis. Koning Filip en koningin Mathilde zitten in vrijwillige quarantaine na een coronabesmetting binnen het gezin. Een van de jongere kinderen zou besmet zijn. Ook hun activiteiten die deze week en volgende week maandag op de agenda stonden, worden uitgesteld of afgelast.

LEES OOK. Al 20 jaar is prinses Astrid de trouwste supporter van onze paralympiërs: “Zij geven ons een levensles” (+)

De jongere zus van koning Filip vertegenwoordigt het Belgisch koningshuis bij paralympische evenementen. Zij volgt hun prestaties al ruim twintig jaar en zou zonder de coronacrisis ook naar Tokio zijn afgereisd.