Ierse voetbalbond bereikt akkoord over gelijke vergoedingen voor mannen en vrouwen bij internationale wedstrijden

De mannelijke Ierse internationals gaan akkoord om hun eigen vergoedingen te verlagen van 2 500 euro naar een niet nader genoemd bedrag zodat hun vrouwelijke collega’s dezelfde vergoeding krijgen. De Ierse voetbalbond omschrijft het als een “historische overeenkomst”.

Het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen is weggewerkt na maandenlange gesprekken tussen de Ierse voetbalbond en de spelers. De nieuwe wedstrijdbedragen gaan onmiddellijk van kracht dus toen Ierland het woensdag in Estádio Algarve tegen Portugal opnam, was de vergoeding voor de spelers al verlaagd. De vrouwen ontvangen zo een verhoging ten opzichte van hun vorige vergoedingen. Voordien kregen ze 500 euro. Het nieuwe bedrag is onbekend.

“Ik denk dat dit een dag is die de geschiedenisboeken zal ingaan”, zei McCabe, de vleugelspeelster van Arsenal. “Séamus Coleman en zijn teamgenoten in de mannenploeg verdienen ook lof voor het feit dat ze de moed hebben gehad om ons op zo’n progressieve manier te steunen in deze kwestie. Dat wordt echt gewaardeerd.

Ook de Engelse, Braziliaanse, Australische, Nieuw-Zeelandse en Noorse voetbalbond betalen al gelijke vergoedingen voor mannen en vrouwen.