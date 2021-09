Minister Meryame Kitir test positief op corona en moet eerste werkbezoek aan het Midden-Oosten uitstellen

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) heeft een positieve coronatest afgelegd. Een werkbezoek aan achtereenvolgens Jordanië en Libanon dat volgende week zou doorgaan, moet daarom worden uitgesteld.

Kitir zou normaal gezien zondagvoormiddag vertrekken voor een zesdaags werkbezoek aan Jordanië en Libanon. De minister van Ontwikkelingssamenwerking zou er onder meer enkele vluchtelingenkampen bezoeken: de reis stond in het teken van de Syrische vluchtelingencrisis. Daarnaast stonden er ook ontmoetingen met collega-ministers op het programma en zou de minister een bezoek brengen aan de haven van Beiroet, die in augustus vorig jaar verwoest werd door een explosie.

Maar het werkbezoek moet met enkele weken worden uitgesteld omdat Kitir positief getest heeft op COVID-19. Ze moet daarom tien dagen in quarantaine, laat ze vrijdagavond weten op Twitter. De minister heeft geen last van zware symptomen.

Het werkbezoek aan Jordanië en Libanon zou de eerste grote buitenlandse rondreis worden van de minister van Ontwikkelingssamenwerking, een korte passage bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Genève in juni daar gelaten. Kitir is al sinds oktober 2020 minister van Ontwikkelingssamenwerking, maar de coronapandemie heeft buitenlandse reizen sterk bemoeilijkt.