Bidden voor een wonder of gulle gevers: Lourdes vraagt financiële steun om uit de rode cijfers te komen

Het wereldberoemde bedevaartsoord van Lourdes zit in de rode cijfers. Een gevolg van de coronapandemie en voordien felle overstromingen. Rector Olivier Ribadeau Dumas van het Onze-Lieve-Vrouwheiligdom roept alle gelovigen daarom op tot “gulle financiële steun”.

In normale omstandigheden ontvangt de Mariastad zo’n 3 miljoen bezoekers per jaar waaronder 1,2 miljoen pelgrims. Een groot deel van de 14.000 inwoners van Lourdes leeft ook van die bedevaarders. Ofwel baten ze een hotel uit, ofwel hebben ze een winkel. Maar het coronavirus heeft ook hier lelijk huis gehouden. Meer dan een jaar waren er geen aanbiddingen of kaarskensprocessies. De ene financiële ramp na de andere want daarvoor liep het heiligdom midden in het hoogseizoen bij overstromingen helemaal onder water.

Olivier Ribadeau Dumas, sinds oktober 2019 rector van het Mariaheiligdom van Lourdes, roept de gelovigen nu een brief op tot “gulle financiële steun” voor het bedevaartsoord.

“De populaire Franse bedevaartsplaats was dankzij een drastisch besparingsplan en de herstellingswerken nog maar net aan het herstellen van de schade door de opeenvolgende overstromingen. Net op dat moment brak dan ook nog eens de coronapandemie uit waardoor bedevaartgroepen uit binnen- en buitenland noodgedwongen wegbleven en er dus ook nauwelijks inkomsten waren”, weet Kerknet.

Pas sinds enkele maanden vinden pelgrims opnieuw de weg terug naar de bedevaartplaats aan de voet van de Pyreneeën. Maar het zal nog een tijd duren voor alles weer op het niveau van vroeger zit.

De opkomst in 2021 is al beter dan in 2020, maar helaas niet in verhouding tot voorgaande jaren. Door de coronapandemie vond maar 20 procent van de normale bezoekers te weg naar Lourdes. Het verlies wordt op 8 miljoen euro geraamd, al spreken sommige bronnen van 4,5 miljoen euro.

Onder meer tijdens de misvieringen in Frankrijk, maar ook bij ons, zal er nu opgeroepen worden om giften te doen. “Gulle giften”, zo heeft de rector van het Mariaheiligdom letterlijk gezegd.