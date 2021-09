Eerste uitnodigingen gaan volgende week de deur uit: 280.000 Vlamingen komen in aanmerking voor derde prik

Vanaf 10 september zullen de eerste uitnodigingen de deur uitgaan voor mensen die in aanmerking komen voor een derde prik. Het gaat onder meer om patiënten met aangeboren afweerstoornissen, mensen met chronische nierdialyse en bepaalde HIV- en bloedkankerpatiënten. Het Agentschap Zorg en Gezondheid schat dat het om zo’n 280.000 Vlamingen gaat.

De lijsten worden momenteel opgemaakt door de mutualiteiten. Vanaf 13 september kunnen ze verder worden aangevuld door de huisartsen. Een week later, vanaf 20 september, zullen mensen op myhealthviewer zelf kunnen zien of ze op de lijst staan. Het Agentschap probeert dat tijdstip wel nog te vervroegen. Een uitbreiding van de derde prik naar andere bevolkingsgroepen is voorlopig niet aan de orde. Het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA gaf deze week nog te kennen dat dit voorbarig zou zijn.

De derde prik zal nog gegeven worden in de vaccinatiecentra, die tegen 15 oktober allemaal de deuren sluiten. Daarna gaan de nieuw geleverde vaccins naar apotheken, twee per eerstelijnszone. Zij kunnen de vaccins stockeren en klaarmaken als een huisarts of verpleegkundige daarom vraagt. De centrale uitnodigingen voor een eerste prik stoppen al vanaf 10 september. Wie zich daarna nog wil laten inenten zal zich tot de populatiemanager of de huisarts moeten wenden.