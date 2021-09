Jonge Duivels leggen Turkije over de knie, Openda matchwinnaar met twee doelpunten

De Belgische beloftenploeg heeft een uitstekende zaak gedaan met oog op het EK 2023. De Jonge Duivels speelden op bezoek in Turkije een volwassen wedstrijd en wonnen met 0-3. De pijlsnelle goalgetter Loïs Openda was de matchwinnaar met twee doelpunten. Opdracht volbracht voor de Jonge Duivels, die zo met 6 op 6 aan hun EK-kwalificatiecampagne begonnen.

Op voorhand waren de Belgen wel op hun goede voor de degelijke ploeg van de Turken, maar op papier waren de Jonge Duivels gewoon beter. Coach Jacky Mathijssen koos voor zekerheid door met maar liefst acht spelers uit de Jupiler Pro League te spelen. Amadou Onana (LOSC Lille), Arthur Théate (Bologna, ex-Oostende) en Loïs Openda (Vitesse) waren de enige starters die in het buitenland actief zijn.

De eerste tien minuten leken de Belgen wat onder de indruk in het Bitci Timsah Park van de Turkse tweedeklasser Bursaspor. Niet door de heksenketel - de tribunes waren amper gevuld - maar door het energieke spel van de Turken. Na drie minuten was het even schrikken toen doelman Vandevoordt zich al moest omdraaien, maar het doelpunt van de Turkse flankaanvaller Bayrakdar werd terecht afgekeurd voor buitenspel.

Toen de Belgen voor de eerste keer aan de overkant geraakten, was het bijna meteen raak. Zulte Waregem-verdediger Ewoud Pletinckx kon op een hoekschop vrij inkoppen, maar trof van dichtbij de paal. De Belgen putten moed uit die kans en kwamen meer en meer in de wedstrijd. Onder impuls van de technisch vaardige Charles De Ketelaere en Yari Verschaeren slaagden de Duivels er in om de bal langer in de ploeg te houden.

Openda uit het niets

Bij de tweede grote kans was het dan toch raak voor de Jonge Duivels. Na een halfuur kon Openda zich eindelijk eens losschudden van de fel opzittende Turkse verdedigers. Hij ging aan de haal met een lange bal, schakelde nog een Turk uit en trapte vanuit een scherpe hoek overhoeks binnen. 0-1. Al bij al een verdiende voorsprong voor de jongens van Jacky Mathijssen. Op slag van rust kon Turkije eindelijk nog eens tegenprikken, maar de schicht van Bayrakdar belandde in het zijnet.

In de tweede helft kregen we een gelijkaardig scenario als in de eerste: een Turkse storm van dik tien minuten en de Belgen die zonder al te veel problemen overleefden. Dankzij die storm kwamen er ook meer mogelijkheden voor de Jonge Duivels op de counter, maar Openda speelde het aanvankelijk niet goed uit.

Na het furieuze openingskwartier van de tweede helft viel de wedstrijd wat stil, beide ploegen begonnen te wisselen en daardoor ging het tempo uit de wedstrijd. De Belgische verdediging - met Marco Kana, Ewoud Pletinckx en Arthur Théate - bleef uitstekend overeind.

Tien minuten voor tijd was de pijlsnelle Openda daar weer. Hij werd nog eens de diepte in gestuurd door de sterk spelende Amadou Onana en trapte de 0-2 - opnieuw vanuit een moeilijke hoek - tegen de touwen. In de blessuretijd zette invaller Yorbe Vertessen nog de kers op de taart. De PSV-aanvaller tikte de 0-3 simpel binnen.

België speelde met:

Maarten Vandevoordt, Hugo Siquet (82’ Van der Brempt), Marco Kana, Ewoud Pletinckx, Arthur Théate, Killian Sardella, Amadou Onana, Nicolas Raskin (87’ Lissens) , Yari Verschaeren (63’ Matazo), Charles De Ketelaere (87’ El Hadj), Loïs Openda (82’ Vertessen)