Een rendez-vous met Emma Heesters, zangeres en dolverliefd op Anderlecht-speler Hoedt: “Wesley kan al mijn liedjes meezingen”

In Nederland is ze al een ster, in België is ze nog iets meer de vriendin van Anderlecht-speler Wesley Hoedt (27). Toch bestormt zangeres Emma Heesters (25) onze hitlijsten met Rendez-vous, haar catchy duet met de Antwerpse zanger Metejoor. Emma wil geen WAG zijn. Oké, ze is dolverliefd op haar Wesley en in het stadion draagt ze zijn shirt, maar haar zangcarrière primeert ook hier. “Ik wil zelf naam maken in Vlaanderen.”