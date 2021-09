Jo Lernout is terug in België en zoekt investeerders

Ieper - Jo Lernout (72), de helft van het duo dat aan het roer stond van het teloorgegane spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie, is terug in het land. Met technologische plannen, waarvoor hij op zoek is naar investeerders.

Jo Lernout zal voor altijd gelinkt worden aan het bedrijf L&H waarmee hij en Pol Hauspie (70) hoge toppen scheerden op de beurs. Maar toen vanuit Amerika de geruchten overkwamen dat er gesjoemeld zou zijn met de boekhouding, kapseisde het bedrijf. 15.000 investeerders waren hun geld kwijt. In 2010 werden Lernout en Hauspie veroordeeld tot vijf jaar cel wegens fraude en corruptie. Hij verhuisde nadien naar de Filipijnen, maar is nu terug in ons land. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen.

Lernout is het ondernemen duidelijk nog niet verleerd. Twee projecten liggen hem na aan het hart, allebei met een technologische inslag. Het eerste is een leermethode door middel van elektronisch voorgelezen teksten die via de smartphone tot bij 27 miljoen Filipijnse leerlingen geraken. Het tweede project is 3D-technologie die leerkrachten van technische vakken kunnen toepassen in de klas om leerlingen virtueel te tonen hoe het moet. Voor allebei de projecten is Jo Lernout op zoek naar investeerders. Wij wilden graag van hem weten hoe hij dat voor mekaar wil krijgen na het debacle van L&H, maar kregen (nog) geen antwoord.