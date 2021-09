Bondscoach Roberto Martinez en ex-Rode Duivel Philippe Albert zien geen oplossing voor verdedigende onrust: “Met die defensie tot WK 2022”

In offensief opzicht hebben de Rode Duivels nog altijd niet te klagen. Maar de defensie, oh la. Wordt er niet geklaagd over de ouderdom van Alderweireld (32), Vermaelen (35) of Vertonghen (34), dan heet het dat Denayer (26) en Boyata (30) te weinig kwaliteit hebben en er naast Zinho Vanheusden (22) niemand met het nodige talent aankomt. Roberto Martinez en ex-verdediger Philippe Albert (2 WK’s met de Rode Duivels) laten hun licht schijnen.