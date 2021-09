Jan Vertonghen en Youri Tielemans paraat voor duel tegen Tsjechië, dat geschorste Schick moet missen

Meunier, Vertonghen, Tielemans en mogelijk Praet zijn door bondscoach Roberto Martinez opnieuw fit voor de dienst bevonden. Zo blijven De Bruyne, Doku, Chadli, Mertens, Vermaelen, Mignolet en Thorgan Hazard over als niet beschikbare EK-gangers in de nu opnieuw 27-koppige selectie. De Ketelaere en Verschaeren voegen zich na de beloftenwedstrijd van vrijdag bij de groep.

De bondscoach zal wat correcties aanbrengen na het duel in Estland. Vertonghen krijgt zijn plaats in de basiself terug en ook Tielemans wordt na zijn enkelproblemen aan de aftrap verwacht. Onwaarschijnlijk dat de bondscoach nu plots Vanheusden zal laten spelen. Martinez kiest wellicht Boyata centraal in de defensie.

Als rechtse wingback verwachten we Castagne in het team, verdedigend toch sterker dan Saelemaekers. Als linkse wingback blijft Carrasco de meest voor de hand liggende oplossing hoewel Castagne ook naar links kan uitwijken. Aan het aanvallend compartiment met Trossard-Lukaku-E. Hazard worden niet veel wijzigingen verwacht. Dat draaide goed.

Tsjechië, zonder geschorste Schick, vreest Lukaku

Patrik Schick zit morgen zijn tweede wedstrijd schorsing uit na zijn rode kaart in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales. Afgelopen donderdag boekte Tsjechië een magere 1-0-overwinning tegen Wit-Rusland. Er was een gebrek aan creativiteit aan de bal, maar ook een gebrek aan scorend vermogen. De vervanger van Schick, Martin Dolezal, gaf niet thuis en werd op het uur vervangen door Burnley-spits Matej Vydra.

“Er is een grote kans dat Vydra tegen België aan de aftrap komt”, zei de assistent-coach van de Tsjechen. “We gaan het op dezelfde manier aanpakken zoals in de heenwedstrijd. Het zal vooral zaak zijn om de passlijn naar Lukaku af te snijden.”