“Sjamaan” van QAnon pleit schuldig aan gewelddadig gedrag bij bestorming van Capitool

Een Amerikaanse complotdenker, die wereldberoemd is geraakt toen hij in bloot bovenlijf en getooid met bizonhoorns op 6 januari het Capitool bestormde, heeft vrijdag voor een rechtbank in Washington schuldig gepleit aan huisvredebreuk en gewelddadig gedrag.

Jacob Chansley, een zelfverklaarde sjamaan en aanhanger van de complotbeweging QAnon, werd enkele dagen na de bestorming van het Capitool opgepakt. Hij riskeerde 20 jaar cel, maar omdat hij schuldig heeft gepleit kan hij nog een celstraf krijgen van 41 tot 51 maanden, min de acht maanden die hij al in de cel heeft doorgebracht.

Chansleys advocaat pleitte vrijdag dat zijn cliënt sinds enkele jaren lijdt aan “persoonlijkheidsstoornissen”, die versterkt worden door een periode van eenzame opsluiting.

Het vonnis volgt op 17 november.

In totaal zijn 600 mensen in verdenking gesteld voor hun deelname aan de bestorming van het Capitool in januari, op het moment dat in het Congres de resultaten van de presidentverkiezingen valideerde. De bestorming volgde op een speech van ontslagnemend president Donald Trump, die zijn aanhangers had opgeroepen om actie te ondernemen nadat de Democraten zijn overwinning “gestolen” hadden.