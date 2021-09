Winnen tegen Tsjechië en het WK kan de Rode Duivels (bijna) niet meer ontsnappen

De Rode Duivels spelen zondagavond tegen in principe de moeilijkste tegenstander in de WK-voorronde: Tsjechië. De opdracht is simpel. Winnen en het WK 2022 in Qatar kan de Belgen nog nauwelijks ontsnappen.

De Tsjechen verrasten Lukaku en co in maart met fris en agressief voetbal. Ze hielden de Duivels op 1-1. En als er een team had moeten winnen, dan was het Tsjechië. Intussen haalde de nummer 31 op de wereldranking ook de kwartfinale van het EK waar nadat het Nederland had uitgeschakeld Denemarken met 2-1 te sterk bleek.

Het is wel een verzwakt Tsjechië dat naar het Koning Boudewijnstadion komt afgezakt. Zo is onder meer topschutter Patrik Schick, uitblinker op het EK, is er niet bij. De Rode Duivels verwelkomen de weer fitte Vertonghen en Tielemans weer in de basiself. Welkom want tegen Estland ging het defensief te veel mis. Dat mag tegen de Tsjechen, donderdag maar een magere 1-0 winst tegen Wit-Rusland dat door een B-ploeg van de Belgen in maart met 8-0 werd afgedroogd, niet gebeuren.

Wales

In de 100ste interland van Romelu Lukaku is winst zeer wenselijk. Dan zetten de Belgen een grote stap naar het WK 2022 dat van 21 november tot en met 18 december in Qatar wordt georganiseerd. Het schakelt dan in elk geval nagenoeg zeker Tsjechië uit met nog drie wedstrijden te gaan op zes punten achterstand. Het verschil in doelsaldo wordt ook nog groter. Het doelsaldo is het beslissende criterium bij gelijk aantal punten. Dat is nu al zwaar in het voordeel van de Rode Duivels: + 13 tegenover + 4 voor de Tsjechen.

Bij winst tegen Tsjechië wordt in groep E Wales de grootste concurrent voor de groepszege en rechtstreekse kwalificatie. De Welshmen, zwart beest voor België, tellen op dit moment maar één verliespunt minder dan de Rode Duivels maar moeten nog naar Tsjechië en ontvangen de Belgen op de laatste speeldag op zaterdag 13 november. België ontmoet voordien nog de zwakke broertjes Wit-Rusland en Estland.

Winst tegen de Tsjechen is heel welkom. Het zou de bondscoach ruimte geven om nog meer dingen uit te proberen. Want ook dat kan bondscoach Martinez gebruiken.