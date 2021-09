Vier “egoïsten” over waarom ze geen prik wilden: “Welk vaccin ik heb gekregen? Mijn lichaam”

Negen op de tien Vlamingen zijn al gevaccineerd tegen het coronavirus. De overige één op de tien, daar breekt politiek en wetenschap zich het hoofd over. “Egoïsten” werden ze deze week nog genoemd door Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, want door hen blijft het virus zich verspreiden én lopen ziekenhuizen het blijvende risico om overspoeld te worden met patiënten. Maar hoe zien zij dat zelf, die “egoïsten”? Waarom weigeren ze zo hardnekkig? Vier Vlamingen vrank en vrij over hun keuze.