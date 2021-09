Tuchtprocedure tegen gedetineerde die op TikTok ‘rondleiding’ geeft in zijn cel

Leuven - Een gedetineerde die in voorhechtenis zit in de gevangenis Leuven-Hulp heeft een aantal filmpjes op TikTok gepost. Daarin geeft hij een soort van rondleiding in zijn cel en zegt dat hij er alles heeft wat hij wil: een ruime badkamer, een keuken, gratis kabeldistributie, zelfs een mooi uitzicht. “Alles wat je moet doen is een crimineel feit plegen...” Tegen de man is een tuchtprocedure opgestart en zijn gsm is in beslag genomen.

Een gsm of smartphone is verboden in de gevangenis. Toch bevestigen verschillende advocaten ons dat ze geregeld vanuit de gevangenis worden gecontacteerd door cliënten die met een mobiele telefoon bellen. Maar ook filmpjes op TikTok plaatsen is tegenwoordig een rage onder gedetineerden, zo bleek onlangs nog in een reportage op de Franse televisie.

“Het mag uiteraard niet. Er zijn procedures uitgewerkt binnen het gevangeniswezen om mobiele telefoons te detecteren, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen.

De gedetineerde die een maand geleden via TikTok een rondleiding gaf in zijn cel, is intussen geïdentificeerd en kreeg een tuchtstraf.

Geen stoorzenders

“Ik mag niet over individuele gevallen praten”, zegt Van De Vijver. “Gedetineerden die betrapt worden met een gsm riskeren maximum 30 dagen afzondering op cel. De lokale politie wordt verwittigd als er ook strafbare zaken vast te stellen zijn op de filmpjes. Gedetineerden hebben soms de behoefte om actief te blijven op de sociale media en smokkelen daarom een gsm binnen. In de meeste gevangenissen is er betalende telefoon op cel zodat ze zeker met hun familie in contact kunnen blijven staan. Internet is echter verboden.”

Een ex-gedetineerde zegt ons dat gevangenen erg inventief zijn om gsm’s of smartphones binnen te laten smokkelen in de strafinrichtingen.

Jammers of stoorzenders zouden de oplossing kunnen zijn. “Maar die kunnen we niet gebruiken omdat die ook de mobiele telefoons van de directie en het personeel zouden hinderen indien zij in geval van nood de hulpdiensten moeten contacteren”, zegt Kathleen Van De Vijver.