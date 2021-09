Moordenaar Bekir E.: “Jos Brech vertelde me hoe Nicky Verstappen in zijn armen stierf”

Krijgen de ouders van Nick Verstappen (11) eindelijk de waarheid te horen over wat er 23 jaar geleden met hun kind is gebeurd? Of is Bekir E. (34) een fantast zoals de advocaat van Jos Brech (58) beweert. E. houdt vol dat Brech hem in de gevangenis van Vught heeft verteld hoe hij Nicky heeft gedood.

Bekir E. heeft bij de politie verklaard dat Jos Brech zou hebben toegegeven dat hij Nicky Verstappen heeft vermoord, zo bleek vrijdag na afloop van een zitting in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch. Brech hoopt daar een lagere straf te krijgen.

Bekir E. zat op dezelfde afdeling als Brech in de gevangenis in Vught. Daar raakten de twee met elkaar in contact tijdens de wandeling en werden ze vrienden, beweert E.

Brech zou hem hebben verteld dat hij Nicky in 1998 heeft vastgegrepen op het kamp op de Brunssummerheide in Limburg waar de jongen verbleef. Daarna zou de man enige tijd zijn hand op de mond van het kind hebben gehouden en zou het slachtoffer in zijn armen zijn overleden. Vervolgens zou Brech het lichaam van het kind op de plek hebben gelegd waar het later is gevonden.

Psychologisch verslag

“Onzin”, volgens Brechs advocaat Gerald Roethof. Hij verwijst naar het psychologisch verslag dat over Bekir is opgesteld: lichte verstandelijke beperking, anti-sociale persoonlijkheidsstoornis, leugenachtig, manipulatief, een verstoord geweten en narcistisch. “Duimzuigerij”, zegt meester Roethof. “Mijn cliënt heeft nooit met die man gepraat, zo houdt hij vol.”

De rechtbank geeft Bekir E. toch het voordeel van de twijfel geven. Hij mag op 15 oktober tijdens een openbare zitting zijn verhaal komen vertellen.

Ex-liefje geëxecuteerd

Wendy van Egmond, die de familie Verstappen bijstaat, laat weten dat de familie Verstappen er heel open voor staat en het verhaal van E. wil aanhoren. Het kan mogelijk antwoord geven op wat er exact met Nicky is gebeurd. Een vraag die tot nu toe onbeantwoord bleef.

Volgens Van Egmond heeft de familie Verstappen er ook los van de verklaring van E. vertrouwen in dat Brech ook in hoger beroep zal worden veroordeeld.

Brech werd vorig jaar veroordeeld tot 12,5 jaar cel wegens het misbruiken met dodelijke afloop van Nicky Verstappen. Ook werd hij veroordeeld voor het bezit van kinderporno.

Ook Bekir E. is geen onbeschreven blad. In decemer 2018 schoot hij de 16-jarige Humeyra dood in Rotterdam, feiten waarvoor hij 20 jaar cel kreeg.

Humeyra deed in totaal vier keer aangifte tegen Bekir E. wegens stalking en mishandeling. In augustus 2018 werd hij veroordeeld tot zes weken cel, waarvan drie weken voorwaardelijk. Toen hij vrij kwam, schoot hij haar van dichtbij dood.

Toen hij werd gearresteerd zei hij tegen de politie: “Ze heeft gelogen. Ze zei dat ze 18 was, maar ze was maar 16”. Spijt voor zijn daden heeft hij nooit getoond.