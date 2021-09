Strengere abortuswetgeving van kracht in Texas, tegenstanders bestoken verklikkerswebsite met memes en porno

De strenge abortuswet die sinds woensdag is ingevoerd in de Amerikaanse staat Texas, maakt heel wat los bij Amerikanen maar ook ver daarbuiten. Zo is op TikTok een protestbeweging ontstaan die de ‘verklikkerswebsite’ van de staat bombardeert met valse meldingen, memes en zelfs porno.

Niet alleen de wet zelf - die stelt dat vrouwen na zes weken zwangerschap geen abortus meer mogen plegen - maar ook een website van de overheid zorgt voor veel ophef in Texas en ver daarbuiten. Op een zogenaamde ‘verklikkerswebsite’ kunnen inwoners van de staat klacht indienen tegen mensen of organisaties die vrouwen zouden helpen om abortus te plegen. Zelfs een taxichauffeur zou zo aangeklaagd kunnen worden. Tegen dat platform is nu een heuse protestbeweging op gang gekomen.

Onder meer op de sociale netwerksite TikTok sporen gebruikers elkaar aan om valse meldingen te plaatsen op de website van Texas. Eén TikTok-gebruiker zegt maar liefst 742 valse meldingen gedaan te hebben. Kop van jut is de Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott. Ook worden er memes op de website gepost en zelfs pornografische beelden. De TikTokkers hopen dat hun offensief de site uiteindelijk doet crashen, of dat de staat het platform offline haalt.

Ook de Amerikaanse president zelf heeft zich fel uitgesproken tegen de strenge abortuswet. Het Hooggerechtshof weigerde de wet namelijk op te schorten via een noodprocedure. “Een aanval op de rechten van vrouwen”, noemde Joe Biden het.