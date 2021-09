Bondscoach Jacky Mathijssen na zege tegen Turkije in EK-kwalificatie beloften: “We hebben een paar keer voetbalgeluk gehad”

De jonge Rode Duivels hebben ook hun tweede wedstrijd in de EK-kwalificatie gewonnen. De troepen van Jacky Mathijssen wonnen in Turkije met 0-3 na doelpunten van Lois Openda (2x) en Yorbe Vertessen.

Jacky Mathijssen is een tevreden bondscoach, maar beseft wel dat zijn team het op sommige momenten moeilijk had: “We hebben gekregen wat we verwachtten. Gelukkig hebben de spelers dat ter harte genomen. We hadden een moeilijke instap zowel in de eerste als in de tweede helft. We hebben dan een blok gevormd en mogelijkheden gezocht om uit die omknelling te komen. We hebben dan ook het middenveld iets meer moeten versterken met Eliot (Matazo). We hebben een paar keer voetbalgeluk gehad, maar dat hoort erbij. Fantastisch resultaat,” aldus Mathijssen.

De bondscoach vond vooral dat zijn jongens de partij erg volwassen aanpakten: “Ja ze zijn, en dat weten ze, onderweg naar nog mooier, maar ze moeten in dit soort wedstrijden tonen dat ze kwaliteiten hebben, en ook dat ze een team zijn en samen voor iets vechten. Dat er altijd fouten gemaakt worden en dat zal zo blijven op dit niveau. Maar we moeten altijd iemand dichtbij hebben die dat wil rechtzetten, die die meters wil maken en dan kan je al heel ver komen.”

Mathijssen was ook erg tevreden over zijn twee spitsen: “Als de tegenstander hoog en energiek wil druk zetten dan laten ze ruimtes en dat is nu net hetgene waar Lois (Openda) enorm sterk in is. Dat bewijst hij vandaag weer. We hebben vandaag ook gezien dat we met iemand als Yorbe (Vertessen) nog iemand achter de hand hebben die dat ook kan en die dan ook nog scoort.”

We komen nu in een periode met drie thuiswedstrijden en nu moeten we daar bevestigen. Zeker de eerste tegen Kazachstan. Ik wil nu, in deze omstandigheden, absoluut met negen op negen tegen Denemarken beginnen.”

(belga)