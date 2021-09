Maar 10 jaar effectief werken voor minimumpensioen: hoe minister Lalieux haar collega’s grijze haren bezorgde

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) heeft gisteren de Wetstraat doen daveren op haar grondvesten. Met haar voorstel om de pensioenen te hervormen joeg ze zowat elke vicepremier in het harnas. Reden was vooral dat de minister haar plan had verpatst aan enkele kranten zonder haar collega’s in te lichten. Maar ook inhoudelijk werd haar eerste bod met de grond gelijk gemaakt.

Is het politiek haalbaar?

Neen. Daar kunnen we heel kort in zijn. De coalitiepartners in de federale regering zijn in de eerste plaats al niet te spreken over de werkwijze van minister Karine Lalieux ...