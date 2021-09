Biden haalt uit naar abortusban, Tiktokkers proberen site te doen crashen

In Texas geldt sinds kort een erg strenge abortusban, die president Joe Biden scherp bekritiseerde. Tegenstanders proberen nu een website met kliklijn te doen crashen.

Sinds 1 september geldt in de Amerikaanse staat Texas een ban op abortus. Het is het meest verregaande verbod op abortus in de Verenigde Staten sinds het er in 1973 legaal werd naar aanleiding van het historische arrest ‘Roe versus Wade’ dat stelt dat abortus is toegelaten vóór de foetus levensvatbaar is, wat vaak rond de 24 weken is.

Ondanks een noodverzoek van abortus- en vrouwenrechtenorganisaties besloot het Amerikaanse Hooggerechtshof de wet niet tegen te houden. President Joe Biden noemde dat donderdag een “ongeziene aanval op de grondrechten van vrouwen” en beloofde met zijn regering in te grijpen om te verzekeren dat vrouwen toegang hebben tot “veilige en legale” abortussen. Hij noemde de wet “bizar” en zei dat die “ongrondwettelijke chaos loslaat en zelfverklaarde handhavers de macht geeft om vernietigende impact te hebben”.

Kliklijn en Tiktok

De ‘heartbeat bill’, zo genoemd door medestanders omdat een foetus vaak hartactiviteit vertoont rond zes weken, wordt gehandhaafd door Texaanse burgers zelf. Ze kunnen een klacht indienen – niet tegen de patiënten, maar wel tegen iedereen die betrokken is bij een abortus, tot en met de taxichauffeur die de patiënt naar de abortuskliniek bracht. Daarvoor hoeven de eisers niet in Texas te wonen, noch betrokken te zijn bij de abortus in kwestie.

Om die klachten te faciliteren heeft de anti-abortusorganisatie ‘Texas Right to Life’ een website opgericht - niet toegankelijk vanuit België - waarop mensen anonieme tips kunnen geven en bijhorende foto’s uploaden. Op Tiktok en Reddit roepen pro-abortus gebruikers mensen nu op om massaal neptips in te sturen en zo de site te overbelasten.

De site is op dit moment nog steeds toegankelijk vanuit de Verenigde Staten.

Eerdere oproepen

Foto: rr

De oproep doet denken aan juni 2020. Toen bezorgden socialemediagebruikers voormalig president Donald Trump in volle verkiezingscampagne een hele hoop valse inschrijvingen voor zijn rally. Het resulteerde in een vrijwel leeg stadion, al wou Trumps campagneteam niet gezegd hebben dat dat door sociale media kwam.

Ook Redditgebruikers hebben onlangs bewezen collectief veel teweeg te kunnen brengen. In januari van dit jaar duwden ze de koers van videogamewinkel Gamestop de hoogte in door er massaal aandelen van te kopen. Sommige kleine beleggers konden zo 5.000 procent winst cashen.