Minister Verlinden: “Voorbereidingen getroffen om coronapas in Brussel te veralgemenen”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) treft voorbereidingen om de coronapas in Brussel in meer situaties te verplichten. Dat heeft ze gezegd in De Afspraak op Vrijdag op Canvas. Verlinden wil de coronapas niet opleggen in Vlaanderen, waar de vaccinatiegraad hoog is. Maar ze sluit het ook niet uit mocht de situatie weer verslechteren.

Minister Verlinden is geen voorstander van een veralgemeend gebruik van de coronapas. “Ik denk dat we geen maatregelen moeten opleggen als het niet nodig is”, zegt ze. “We hebben bijvoorbeeld in Vlaanderen een heel hoge vaccinatiegraad, mede door de inzet van heel veel vrijwilligers.”

In dit geval heeft het volgens haar geen zin om bijkomende coronamaatregelen in te voeren. Maar in een minder corona-rooskleurige situatie ligt dat anders. “Stel dat we naar een najaar gaan waar een variant opduikt die het ons moeilijk maakt of die de vaccins misschien verslaat, moeten we wel voorbereid zijn.”

Verlinden wil absoluut een nieuwe lockdown vermijden. En een coronapas kan hier best nuttig zijn. “We hebben dat instrument nu, maar we moeten dat gedoseerd inzetten. We moeten dus voorbereiden.”

Dat geldt voor Verlinden in de eerste plaats voor Brussel, waar de vaccinatiegraad achterop hinkt in vergelijking met de rest van het land. “Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om Brussel te helpen om een mogelijk ruimer gebruik van de coronapas toe te staan.”

Brussel zou in dat geval zeker geen unicum zijn, want in Frankrijk en Italië heb je bijvoorbeeld een coronapas nodig om een restaurant of café binnen te mogen.