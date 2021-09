Opnieuw humanitaire vluchten naar noorden en zuiden van Afghanistan

De humanitaire vluchten van de VN naar het noorden en zuiden van Afghanistan zijn onlangs hervat. Dat zegt VN-woordvoerder Stéphane Dujarric, die hoopt dat het aantal snel kan worden opgevoerd.

Het gaat om vluchten van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) die “160 humanitaire organisaties in staat hebben gesteld hun vitale activiteiten in de Afghaanse provincies voort te zetten”, zei Dujarric donderdag tijdens de dagelijkse persconferentie in New York.

De vluchten verbonden Islamabad, in Pakistan, met Mazar-i-Sharif (noorden van Afghanistan) en Kandahar (zuiden), volgens de woordvoerder. Sinds 29 augustus zijn er drie uitgevoerd.

Ook medisch materiaal

Tussen 2002 en 2021 deden VN-vluchten meer dan twintig bestemmingen in Afghanistan aan. De bedoeling is om terug te keren naar een dergelijke schaal, zodra de veiligheid en financiering van de operaties verzekerd zijn, aldus de woordvoerder.

WFP doet “inspanningen om het tempo van de operaties zo snel mogelijk te verhogen en het aantal bestemmingen te vergroten”, aldus Dujarric.

“Bovendien wordt een vrachtluchtbrug opgezet om non-foodartikelen, zoals medische benodigdheden en andere noodvoorraden, te vervoeren naar waar ze het meest nodig zijn”, zei hij.