CD&V wil giften aan organisaties als ‘Boven de Wolken’ fiscaal aftrekbaar maken

Regeringspartij CD&V wil giften aan organisaties die ouders van een levenloos geboren kind bijstaan, zoals de vzw Boven De Wolken, fiscaal aftrekbaar maken. Kamerleden Steven Matheï en Nahima Lanjri hebben daarvoor een wetsvoorstel ingediend.

Giften aan erkende organisaties zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar via een attest. Maar organisaties die hulp bieden aan ouders van een levenloos geboren kind kunnen geen beroep doen op die wetgeving. Zij vallen niet binnen de bestaande categorieën van organisaties die in aanmerking komen.

LEES OOK. Boven de Wolken nam al duizenden foto’s van sterrenkindjes, ouders doen hun verhaal: “De foto’s zijn zo spontaan, bijna alsof alles normaal was”

CD&V wil daar verandering in brengen, zodat ook die organisaties een fiscaal attest kunnen afleveren. Kamerleden Nahima Lanjri en Steven Matheï hebben een wetsvoorstel ingediend om de bestaande regelgeving uit te breiden.

De vzw Boven De Wolken staat ouders van dood geboren baby’s bij met een gratis fotosessie. De organisatie zit in geldnood en startte eerdere deze week een inzamelactie op, die al ruim 300.000 euro opbracht.

“De troost en steun die ‘Boven de Wolken’ biedt aan ouders van sterrenkinderen is van onschatbare waarde. Met dit voorstel willen we deze activiteiten fiscaal ondersteunen door giften aan deze organisaties ook aftrekbaar te maken”, zegt Matheï. “Het verlies van een kind bij de geboorte veroorzaakt bij ouders enorm zwaar verdriet”, vult Lanjri aan. “Het begeleiden van deze gezinnen op een moment waarin hun wereld stilstaat is maatschappelijk zeer waardevol en belangrijk.”