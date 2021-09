VS leggen sancties op aan Iraniërs voor poging tot kidnapping van te kritische Amerikaanse journaliste

De VS hebben sancties opgelegd aan vier leden van de Iraanse inlichtingendiensten voor hun rol bij een poging om een Amerikaanse journaliste en mensenrechtenactiviste van Iraanse afkomst te ontvoeren vanwege haar kritiek op Teheran. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën vrijdag bekendgemaakt.

De vier mannen werden in juli opgepakt en door openbaar aanklagers in de VS verdacht van het smeden van plannen om de kritisch Amerikaanse journaliste en mensenrechtenactiviste van Iraanse origine, Masih Alinejad. Het doel van de verijdelde ontvoeringspoging was om ook andere critici van Iran, die in Amerika en andere landen wonen, het zwijgen op te leggen, beweert de VS.

Het decreet bevriest alle tegoeden van de beschuldigden in de VS en verbiedt Amerikaanse burgers en bedrijven om zaken met hen te doen. Uit de verklaring van het ministerie van Financiën bleek niet waar de vier zich op dit moment zouden kunnen bevinden.

Kritisch

Masih Alinejad (44) werkte tot 2009 als kritische journaliste in haar moederland, met verplichte hoofddoek. Met haar scherpe pen en mond botste ze voortdurend met het aartsconservatieve Iraanse regime. Uiteindelijk moest de journaliste voor haar veiligheid uitwijken naar de Verenigde Staten.

Ook van daaruit bleef Alinejad de wantoestanden in Iran aan­klagen via sociale media. Op haar Facebookpagina My Stealthy Freedom (mijn stiekeme vrijheid) posten Iraanse vrouwen foto’s en video’s zonder hun verplichte hoofddoek op. In 2017 startte ­Alinejad de ‘witte woensdagen’. Vrouwen in Iran filmen zich dan gekleed in het wit, terwijl conservatieven zwart voorschrijven.

Hollywood

De vier Iraniërs, onder leiding van agent Alireza Shahvaroghi Farahani (50), hadden een ontvoeringsplan uitgedokterd dat wel uit een Hollywoodfilm lijkt te komen. Het team zou haar eerst naar een ander land lokken en haar van daaruit via Venezuela naar Iran brengen. Om dat te doen, werden privédetectives ingehuurd om de journaliste, haar echtgenoot en hun zoontje te volgen en te filmen. Er stond zelfs een camera gericht op hun woning waar ze op elk moment van de dag naar konden kijken om hun doen en laten in de gaten te houden. De ontvoeringspoging lukte uiteindelijk niet.

Iran deed het plan om Alinejad te ontvoeren van meet af aan af als “belachelijk en niet onderbouwd”. “Die claim van de Amerikaanse overheid is zo belachelijk dat we er niets eens op gaan antwoorden”, zei buitenlandminister Saeed Khatibzadeh er eerder over.