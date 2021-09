Wist Cristiano Ronaldo al langer dat hij zou terugkeren naar Manchester United? “Hij vertelde het mij een maand geleden al”

Cristiano Ronaldo is terug in Manchester. De Portugese superster landde vrijdag op de luchthaven nadat hij het nationale team verliet vanwege een schorsing. Zijn tweede avontuur bij Man United kan nu officieel van start gaan.

Het was voor zowat iedereen een gigantische verrassing toen de 36-jarige aanvaller op het einde van de zomermercato Juventus verliet voor de club waar hij groot werd. Het ging toch of een verlengd verblijf bij de Oude Dame of een verhuis naar Manchester City worden? Maar met een bod van 23 miljoen euro (inclusief bonussen) werd het een terugkeer naar Old Trafford.

Een transfer die Ronaldo eigenlijk al langer in zijn hoofd had, zo blijkt nu. “Een maand geleden vertelde Cristiano mij dat hij naar Manchester United zou gaan”, aldus gewezen topvechter Khabib Nurmagomedov. “Ik verwachtte dus wel dat deze deal er zou komen. Ik denk ook dat Manchester United hem beter zal passen dan Juventus. Deze transfer was dus geen verrassing.”

Een week voor de aankondiging zei Khabib ook al dat Ronaldo “beter van ploeg zou veranderen”, maar niet naar PSG. “Daar hebben ze al genoeg sterren. Ergens in Engeland zou beter zijn.”