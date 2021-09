Geen oversterfte meer in ons land: sterftecijfers weer op niveau van voor corona

Opmerkelijke statistiek: met gemiddeld 300 dagelijkse sterfgevallen is er geen oversterfte meer in ons land. We zitten met dat aantal overlijdens op het niveau van voor de coronacrisis, want tussen 2015 en 2019 overleden elke dag gemiddeld tussen de 295 en 303 mensen. Dat meldt VRT NWS op basis van cijfers van Statbel.

Met oversterfte wordt het aantal sterfgevallen bedoeld dat meer is dan wat de gemiddelden van vorige jaren doen verwachten. Voornamelijk door het coronavirus was die oversterfte er in 2020 heel duidelijk. Toen overleden in totaal 18.105 mensen meer dan in 2019. Dat die stijging in grote mate toe te schrijven is aan COVID-19, blijkt uit de pieken in de overlijdens die overeenkomen met de drie coronagolven. Toch was COVID-19 in 2020 pas de derde meest voorkomende doodsoorzaak in ons land. Er stierven nog meer mensen aan hart- en vaatziekten en kanker.

Wat dit jaar betreft, is de oversterfte verdwenen. We zitten weer op het normale peil van overlijdens. Op dit moment is COVID-19 de op drie na meest voorkomende doodsoorzaak, na hart- en vaatziekten, kankers en ziektes van het ademhalingsstelsel.