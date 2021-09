Staat Neymar te dik? Braziliaanse superster reageert met zelfspot op het hoongelach

Neymar heeft de kritiek dat hij te zwaar zou zijn, gepareerd met humor. Na het gewonnen WK-kwalificatieduel tegen Chili liet hij via Instagram weten dat zijn shirtje een maatje te groot was.

“Het shirt dat ik droeg was maatje L. Verder is mijn gewicht prima in orde. Voor de volgende wedstrijd vraag ik maatje M”, aldus Neymar niet gespeend van zelfspot. De Braziliaanse vedette van PSG lag de afgelopen tijd onder vuur omdat hij te zwaar zou zijn.

De voetballers van Brazilië wonnen overigens met 1-0 van Chili verslagen. In de kwalificatiegroep van Zuid-Amerika gaan de Brazilianen daarmee aan de leiding met 21 punten uit zeven wedstrijden.

Invaller Everton Ribeiro maakte in de 64e minuut het enige doelpunt. Hij schoot raak, nadat Neymar kort daarvoor had gemist. De Brazilianen voetbalden zonder spelers uit de Premier League die geen toestemming hadden gekregen van hun clubs om naar Zuid-Amerika te gaan.

Foto: Pool via REUTERS

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE