Strijd van taliban om laatste Afghaanse provincie gaat door, verzet geeft zich niet gewonnen: “Wij geven nooit op”

De leider van een factie die in Afghanistan weerwerk aan de taliban biedt heeft zaterdag aangekondigd dat de strijd doorgaat. “Wij geven nooit de strijd voor God, vrijheid en gerechtigheid op”, schreef de leider van het Nationaal Verzetsfront voor Afghanistan, Ahmad Massoed, op Facebook. Daarmee reageert hij vermoedelijk op de onduidelijkheid rond de provincie Panshir.

De taliban hebben zich sinds het aangekondigde vertrek van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan razendsnel verspreid over het land. In enkele dagen grepen ze de macht, behalve in de provincie Panshir. Dat is de enige die nog weerstand biedt. Wat overblijft van het Afghaanse leger en enkele gevluchte leden van de regering houden zich schuil in de door steile bergen omgeven vallei, die redelijk eenvoudig te verdedigen is omdat er vanuit Kaboel maar één doorgang is.

De voorbije dagen en weken hebben op die toegangsweg geregeld hevige gevechten gewoed, zonder succes voor de taliban. Al claimde die vrijdagavond wel plots de provincie in handen te hebben en dus de macht gegrepen te hebben in heel het land. Even snel werd dat tegengesproken door Amrullah Saleh, een van de leiders van het verzet die een video deelde waarin hij zei dat het nog lang niet zover is. “We hebben het moeilijk, maar we gaan ons niet overgeven.”

De troepen die trouw zijn aan Ahmad Massoud geven de strijd ook volgens andere bronnen nog niet op. Dat bevestigde hij zaterdag ook zelf op Facebook. “Wij geven nooit de strijd voor God, vrijheid en gerechtigheid op.”