Zuhal Demir haalt uit naar energiebeleid en toplui 3M: “Ik heb het gevoel dat ze dingen achterhouden”

Verzwijgt het Amerikaanse chemiebedrijf 3M iets over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht? Dat vraagt Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving en Energie, zich af. In hetzelfde interview op Radio 1 noemt ze het energiebeleid in ons land “kut”.

Een maat voor niets, noemt Demir de zitting van de onderzoekscommissie vrijdag over de PFOS-vervuiling in het Vlaams Parlement. Toplui van 3M dansten er handig om de heisa heen. “Ik vind het toch wel hallucinant dat een bedrijf dat hier al jaren zit geen enkel antwoord geeft aan een onderzoekscommissie van het parlement, die heel veel vragen heeft”, zei Demir zaterdagochtend op Radio 1. “Ik had die vragen ook al maanden, maar ik stel hetzelfde vast als de parlementsleden. Als je dan ziet wat voor non-antwoorden men daar geeft: dat geeft mij wel enorm het gevoel dat men dingen achterhoudt. Waarom wil men bepaalde dingen niet zeggen, vraag ik me dan af. We zijn nog helemaal niet klaar met 3M.”

Opmerkelijke passage in het interview was ook toen Demir het over het energiebeleid in ons land had. Over de dossiers van vier gascentrales waar ze dit najaar over moet oordelen, bijvoorbeeld. “Ik wil niet talmen. Ik heb aan alle instanties die advies geven het signaal gegeven dat ik snel wil gaan. Over het eerste dossier, dat van de gascentrale van Dilsem-Stokkem, zal al over twee weken beslist worden.”

Ze noemde het energiebeleid in ons land onomwonden “kut”. “Het loopt gewoon niet goed. Los van alle dogma’s en partijideologie: laat ons eens op de resetknop drukken en kijken welk energiebeleid we nodig hebben. We moeten vertrekken van drie principes: betaalbaarheid, voldoende energie en het effect op het milieu. Vanuit Vlaanderen investeren we enorm in windenergie, zonne-energie, in warmtenetten. Dat gaan we blijven doen. Maar daarnaast moeten we ook kijken wat we daarnaast moeten doen: gascentrales, kernenergie...?”